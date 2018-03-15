إنييستا يفكر بفسخ عقده “الأبدي” والرحيل عن برشلونة

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أثار آندريس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله مع العملاق الكتالوني في الفترة المقبلة، بإعلانه صراحة أمس الأربعاء أنه يفكر بعرض من أحد الأندية في الصين.

وربطت تقارير اسم إنييستا، البالغ عمره 33 عاما والذي وقع على عقد مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر الماضي، بالانتقال إلى تيانجين كوانجيان الصيني.

وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “سوف أعلن قراري النهائي بخصوص الاستمرار أو الرحيل قبل 30 أبريل المقبل”.

إنييستا يتلقى عرضا صينيا خياليا

وتابع: “مصيري بين خيارين، الاستمرار أو الرحيل، وفي الأسابيع القليلة المقبلة سوف أقرر، لكن خطابي لم يتغير منذ تمديد عقدي في الفترة الماضية”.

وشارك إنييستا أمس الأربعاء في فوز برشلونة على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة بالانتصار 4-1 في مجموع المباراتين بعد تعادل الفريقين في لندن بهدف لكل منهما.