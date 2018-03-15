احدث الأخبار

إنييستا يفكر بفسخ عقده “الأبدي” والرحيل عن برشلونة
أبرز المواد
 الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات الرئاسية
أبرز المواد
 مياه المرحاض تتفوق على مياه الصنبور في اختبار ” تذوق أعمى”
أبرز المواد
 جائزة الملك فيصل تكرم الفائزين لعام 1439هـ بالدورة الأربعين في الـ 9 من رجب
أبرز المواد
 مجلة أمريكية تنشر بحثا باسم جامعة الملك فيصل أجراه الدكتور فلاح الدهمشي عن عاصفة الجزم
أبرز المواد
 النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس
أبرز المواد
 وزير الداخلية يصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية
أبرز المواد
 أداء صلاة الميت على الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “البيئة”: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور H5N8 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 فتح مطاري أربيل والسليمانية بكردستان أمام الرحلات الدولية
أبرز المواد
 العراقيون ينتظرون قرارا تاريخيا من الفيفا يرفع الحظر عن ملاعبهم
أبرز المواد
 لافروف: قررنا طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن
أبرز المواد
لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

أبرز المواد
مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

أبرز المواد
شاهد .. قصة هذا المواطن مع سرقة “احترافية” في وضح النهار بالرياض

شاهد .. قصة هذا المواطن مع سرقة “احترافية” في وضح النهار بالرياض

أبرز المواد
إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !

إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !

أبرز المواد

إنييستا يفكر بفسخ عقده “الأبدي” والرحيل عن برشلونة

إنييستا يفكر بفسخ عقده “الأبدي” والرحيل عن برشلونة
http://almnatiq.net/?p=552406
المناطق - الرياض

أثار آندريس إنييستا، قائد برشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله مع العملاق الكتالوني في الفترة المقبلة، بإعلانه صراحة أمس الأربعاء أنه يفكر بعرض من أحد الأندية في الصين.

وربطت تقارير اسم إنييستا، البالغ عمره 33 عاما والذي وقع على عقد مدى الحياة مع برشلونة في أكتوبر الماضي، بالانتقال إلى تيانجين كوانجيان الصيني.

وقال إنييستا في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “سوف أعلن قراري النهائي بخصوص الاستمرار أو الرحيل قبل 30 أبريل المقبل”.

إنييستا يتلقى عرضا صينيا خياليا
وتابع: “مصيري بين خيارين، الاستمرار أو الرحيل، وفي الأسابيع القليلة المقبلة سوف أقرر، لكن خطابي لم يتغير منذ تمديد عقدي في الفترة الماضية”.

وشارك إنييستا أمس الأربعاء في فوز برشلونة على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأهل للدور ربع النهائي من المسابقة بالانتصار 4-1 في مجموع المباراتين بعد تعادل الفريقين في لندن بهدف لكل منهما.

روابط ذات صلة

الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات الرئاسية

الخزانة الأمريكية توسع العقوبات ضد روسيا لتدخلها في الانتخابات الرئاسية
مياه المرحاض تتفوق على مياه الصنبور في اختبار ” تذوق أعمى”

مياه المرحاض تتفوق على مياه الصنبور في اختبار ” تذوق أعمى”
جائزة الملك فيصل تكرم الفائزين لعام 1439هـ بالدورة الأربعين في الـ 9 من رجب

جائزة الملك فيصل تكرم الفائزين لعام 1439هـ بالدورة الأربعين في الـ 9 من رجب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*