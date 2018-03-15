“النيابة العامة”: عدم استكمال تعليم أو تطعيمات الطفل مخالفة تستوجب المساءلة

المناطق - الرياض

نبّهت النيابة العامة المواطنين بأن عدم استكمال تعليم أو تطعيمات الطفل الصحية الواجبة، مخالفة تستوجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل.

وقالت النيابة العامة ضمن رسائلها التوعوية للمجتمع اليوم (الخميس) إن عدم استكمال تطعيمات الطفل أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، من الحالات التي توجب المساءلة في ضوء أحكام نظام حماية الطفل .

وأضافت أن ذلك يُعد إيذاءً وإهمالاً للطفل، وفقاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل، والتي تضمنت العديد من الحقوق لحماية حقوق الطفل ورعايته حتى بلوغه سن الرشد.