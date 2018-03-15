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وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج

وظائف شاغرة في جامعة الأمير سطام بمحافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=552417
المناطق -الخرج

أعلنت جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز في الخرج، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة (رجال) بمسمّى مراقبي أمن وسلامة (لمرتبة الثانية حتى الخامسة).

وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفيّة، لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرة العمليّة حسب المسميات والشروط المعلن عنها، في رابط النظام الإلكتروني للتوظيف، https://jobs.psau.edu.sa

فعلى من لديه الرغبة من المواطنين ويرغب في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق النظام الإلكتروني للتوظيف لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتسجيل معلوماته وإرفاق ما يثبت ذلك ابتداءً من يوم الأحد 1/7/1439هـ وحتى نهاية دوام الخميس 5/7/1439هـ

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