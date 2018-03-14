٩٠ شابا وشابة يشاركون في ورشة عمل عن حوكمة وتطوير العمل الاجتماعي

المناطق - خالد الضبيبي

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية نظمت إمارة المنطقة بالتعاون مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مساء أمس ورشة عمل بعنوان ” الحوكمة وتطوير العمل الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية” في مقر التأهيل الشامل بمدينة عرعر أدارها الدكتور سعد العباد مستشار التنمية البشرية واستهدفت الورشة المهتمين بالعمل الاجتماعي من الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية والفرق التطوعية التي وصل أعداد المشاركين فيها 90 شابا وفتاة.

وشملت ورشة العمل التعريف بمفهوم وفلسفة ريادة الاعمال الاجتماعية وأبرز التحديات التي تواجة ريادة الأعمال الاجتماعية وأهم المقومات التي تساعد رواد الأعمال الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية ,بالإضافة إلى الدعوة لابتكار عمل لمشروع ريادي يفيد المنطقة .

من جانبه، قال مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة سميحان الشمري :إن قيادة سمو أمير المنطقة لحوكمة الريادة الاجتماعية سيصب في تطوير خطط كافة الجهات المعنية اضافة لرفع وتيرة التنسيق والتكامل بينها ماينعكس ايجاباً على

معدلات نمو العمل الاجتماعي واستقطاب المزيد من المبادرين لتنمية وتفعيل دوره في خدمة المجتمع بكافة المجالات، مقدماً الشكر لسمو أمير المنطقة -حفظه الله- لما يوليه من أهتمام كبير لتنمية كافة القطاعات والمجالات في المنطقة ولجميع الحضور والمشاركين.

وأكد “العباد” أن الورشة تهدف إلى الإقبال على العمل الاجتماعي سواء تطوعي أو ريادي وانضمام مجموعة كبيرة للفرق التطوعية والعمل وفق مضلة حكومية للعمل الاجتماعي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل الريادي والاجتماعي ,بالإضافة الى الاقبال في العمل الاجتماعي بكل مجالاته وفق منظومة واضحة تنعكس على مبادرات المنطقة وتعزز من مكانتها الريادية.