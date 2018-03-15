إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبات الفائزات في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامي

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هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والمُقام في منطقة مكة المكرمة.

وأبدى السالم سعادته وفخره بما يحققه طلاب وطالبات الجوف من مراكز متقدمة، وتقديره للجهود المبذولة والمعززة للمهارات والاهتمام الملحوظ بالطالبات المبدعات.

من جانبها، عبرت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح عن فرحتها بما أحرزته الطالبات مقدرة الجهود التي قدمتها الأستاذة نورة الضميري والأستاذة منيرة الدرعان ورائدات النشاط، منذ بداية التدريب والورش التي كان لها دور في تمكينهن فنياَ وصقل مهاراتهن وتهيئتهن حتى لحظة مشاركتهن وفوزهن.

وحصدت الطالبة تغريد الريض النجدي من مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا المركز الأول “فضي مسار الخط العربي”، وحصلت الطالبة أريام بدر السرحاني من مدرسة الثانية الثانوية بدومة الجندل على المركز الخامس “فضي مسار الخط العربي”، وحلت الطالبة فرح عوض الزارع من مدرسة الأولى الثانوية بدومة الجندل في المركز الثاني “برونزي مسار الزخرفة الإسلامية”.