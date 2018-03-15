نائب أمير جازان يستقبل أمين عام المركز الوطني لأبحاث الشباب

المناطق - أمل بهكلي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية مع الجهات الحكومية المعنية لحل قضايا الشباب ، جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام المركز الوطني لأبحاث الشباب والمستشار بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن سعيد الجاسر.

وفي بداية اللقاء رحب الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بالدكتور الجاسر متمنيا له التوفيق والسداد خلال زيارته للمنطقة.

بعد ذلك استمع سموه ، إلى شرح مفصل من أمين عام المركز قيام المركز بدراسة عن ظاهرة السلوكيات المنحرفة للشباب السعودي وسبل معالجتها .

وفي ختام اللقاء ثمن نائب أمير منطقة جازان جهود المركز الوطني لأبحاث الشباب والتي تهدف إلى إيجاد حلول لقضايا التي يعاني من الشباب في المجتمع .

من جهته عبر أمين المركز الوطني د.عبدالله الجاسر عن سعادته بزيارة منطقة جازان وما أستمع إليه من توجيهات من سمو نائب أمير المنطقة لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات المرجوة من الدراسة على كافة الجهات التي تتضمنها الدراسة .

حضر اللقاء مدير عام التخطيط والتطوير بإمارة المنطقة أ. معين بن عبدالعزيز الهويدي ومدير إدارة التخطيط والتنظيم جابر مغفوري.