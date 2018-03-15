نائب أمير منطقة نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، معالي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة سعد بن عائض الشهراني .

واستمع سموه خلال اللقاء، لشرح عن سير العمل في فرع النيابة العامة بمنطقة نجران والفروع التابعة له في المحافظات، وعن القضايا التي باشرتها النيابة العامة والإجراءات التي تتخذ حيالها، إضافة إلى آلية التنسيق والتعاون الدائم مع الإدارات الحكومية المعنية.

وثمن الأمير تركي بن هذلول، الجهود التي يبذلها فرع النيابة العامة في مدينة نجران والفروع التابعة له في محافظات المنطقة .