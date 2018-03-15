الأمير تركي بن هذلول يتسلم تقرير دليل الخدمات السادس عشر 2017م منطقة نجران

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة عبدالرحمن بن حترش آل حشيش .

وتسلم سموه خلال اللقاء دليل الخدمات السادس عشر 2017م تضمن البيانات التعريفية لدليل الخدمات وأهداف إعداد الدليل إضافةً إلى أوجه الاستفادة منه. وقد اشتمل الدليل على البيانات الاحصائية للخدمات التعليمية والصحية والإقتصادية، وذلك على مستوى المنطقة ومحافظاتها والمراكز الإدارية التابعة لها.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للإحصاء في كافة مناطق المملكة مؤكداً سموه أهمية الأعمال المناطة بها والتي ستساهم بشكل كبير في رسم الخطط التنموية المستقبلية .