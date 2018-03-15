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نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=552489
المناطق - نجران

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري الذي أطلع سموه على سير العمل في فرع الرئاسة بالمنطقة، والفروع التابعة لها في المحافظات.

و تسلم سموه على تقرير منجزات فرع الهيئة في برنامج ” اعتدال ” للأمن الفكري بالمنطقة الذي يقدمه فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لوقاية المجتمع وحصانته من التطرّف الفكري .

وقد نوه سموه بالدور الريادي الذي يقوم به فرع الرئاسة في المنطقة والفروع التابعة له لخدمة كافة شرائح المجتمع .

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