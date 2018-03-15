نائب أمير نجران يلتقي يتسلم تقرير شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة

المناطق - نجران

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بمتانة النظام الكهربائي في المنطقة، مما كان له الاثر الايحابي في عدم وجود انقطاعات جوهرية في التيار، وإيجاد بدائل احتياطية في حالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير كهرباء المنطقة المهندس صالح آل داغش الغامدي .

وتسلم سموه تقرير عن أعمال وإنجازات الشركة السعودية للكهرباء خلال العام المنصرم 2017م ، وخطتها للعام الجاري، وإسهاماتها في توفير التيار على بعض المواقع الحدودية.