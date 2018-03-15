نائب أمير نجران يتسلم تقرير أمن الطرق بالمنطقة  

المناطق - نجران

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالجهود الأمنية والأعمال الأنسيانية التي يقدمها رجال قوة أمن الطرق في المنطقة ومحافظاتها .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، قائد قوة أمن الطرق بمنطقة نجران العقيد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني يرافقه عدداً من ضباط أمن الطرق بالمنطقة .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على أعمال أمن الطرق بمنطقة نجران والمراكز التابعة له والمجهودات الميدانية لدوريات أمن الطرق اضافة الى خطط التشغيل المستقبليه لقوة أمن الطرق بالمنطقة .