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نائب أمير نجران يتسلم تقرير أمن الطرق بالمنطقة  

نائب أمير نجران يتسلم تقرير أمن الطرق بالمنطقة  
http://almnatiq.net/?p=552498
المناطق - نجران

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالجهود الأمنية والأعمال الأنسيانية التي يقدمها رجال قوة أمن الطرق في المنطقة ومحافظاتها .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، قائد قوة أمن الطرق بمنطقة نجران العقيد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني يرافقه عدداً من ضباط أمن الطرق بالمنطقة  .

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً اشتمل على أعمال أمن الطرق بمنطقة نجران والمراكز التابعة له والمجهودات الميدانية لدوريات أمن الطرق اضافة الى خطط التشغيل المستقبليه لقوة أمن الطرق بالمنطقة .

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