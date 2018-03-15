5 طرق للتخلص من التشتت الذهني والنسيان

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التشتت وضعف التركيز والنسيان الثلاثى المدمر فى حياة الإنسان، فكم من مرة حاولت فيها أن تتذكر لماذا دخلت إلى تلك الغرفة ولم تسعفك ذاكرتك، وكم مرة كنت على وشك أن تخبر شخص ما معلومة أو تسأل سؤال ثم تنسى فجأة، ويتسبب ذلك فى العديد من المشاكل وعدم القدرة على الإنتاجية.

ويقول الدكتور عماد مجدى أخصائى الأمراض النفسية والعصبية، إن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى النسيان، منها الأسباب المرضية مثل الإصابة بالزهايمر، وقد تكون ناتجة عن اضطراب بالغدد الصماء وخاصة الغدد الدرقية، وقد يكون ناتج عن الأسباب نفسية مثل القلق، أو التوتر، أو الاكتئاب وفى كل الأحوال يمكن السيطرة على تلك المشكلة إذا لم تكن المشكلة عضوية من خلال:

1.الرياضة: من أهم العوامل التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، واستهلاك الجلوكوز الزائد بالجسم، وإيصال الهيموجلوبين الذى يحمل الأوكسجين إلى المخ، مما يساعد على زيادة التركيز والانتباه.

2.التغذية:ضعف التغذية قد يؤدى إلى الإصابة بالأنيميا أو الضعف العام، وخلاله يكون نسبة الأوكسجين الواصل غلى المخ قليلة، وبالتالى يقل القدرة على التركيز والتذكر، لذلك احرص على تناول وجبة غذائية متوازنة من الخضراوات والفواكه، والدهون الصحية وخاصة أوميجا-3 والتى تتواجد بالمكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة.

3.وجبة الإفطار:يهمل البعض الحصول على وجبة الإفطار بحجة التأخر على العمل، أو فقدان الشهية، أو بسبب القلق من زيادة الوزن، الأمر الذى يؤدى الى عدم القدرة عل التركيز، والشعور بالجوع سريعا، كما تعتبر وجبة الإفطار من الأمور المنبهة للجسم لبدأ تنشيط الجسم، وتنبيه المخ بدء حرق السعرات الحرارية.

ويُفضل أن تحتوى وجبة الإفطار على البروتين، لأنه يحفز الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى أنه يزيد من القدرة على التركيز والانتباه، وينصح بتناول بيضة ونصف رغيف، أو قطعة من الجبن مع ربع رغيف، كوب من اللبن.

4.النوم:حتى وقت قريب كان يُعتقد أن النوم لاراحة الجسم وأن الجسم يكون ثابت خلال تلك الفترة، الأمر الذى ثبت عكسه تماما حيث وجد أنه خلال النوم يقوم المخ باستعادة نشاطه ويقلل من إفراز بعض الهرمونات وعلى رأسها هرمون التوتر والقلق، كما أنه ينظم هرمون الجوع، وبالتالى يستعيد المخ نشاطه خلال تلك الفترة لذلك احرص على الحصول على فترة من النوم تتراوح 6-8 ساعات يوميا خلال الليل.

5.التحكم فى الانفعالات:لتوتر والقلق والغضب والاكتئاب كلها من الانفعالات التى تؤثر على قدرة المخ على العمل والتركيز، لذلك فمحاولة التحكم فى الانفعالات وتقليل حدة الغضب يمكن أن يقلل من العصبية.