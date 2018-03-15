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تمت إحالتهما إلى مستشفى الصحة النفسية

“العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق “الحماية” في جازان يقف ميدانياً على حالة والد يعاني من أمراض نفسية يعنّف أبنه

“العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق “الحماية” في جازان يقف ميدانياً على حالة والد يعاني من أمراض نفسية يعنّف أبنه
http://almnatiq.net/?p=552502
المناطق - جازان
إشارة إلى ما تم تداوله في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تحت وسم (#مريض_نفسي_يعنف_ابنه_المعاق)؛ فقد أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فريق وحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة جازان، تدخّل لمتابعة الحالة والوقوف ميدانيا عليها لدراستها ومعالجة المشكلة وتقديم كافة الخدمات اللازمة.
وقالت الوزارة: “إنه تبين بعد الوقوف على الحالة أن الإبن تعرض لحادث مروري قبل ثلاثة سنوات أصيب على إثره بكسر في الحوض، ونتج عنه إعاقة متنقلاً الكرسي المتحرك، فيما يعاني والد الأبن من مرضاً نفسيا، وتم على خلفية ذلك نقل الإبن ووالده إلى مستشفى الصحة النفسية للتأكد من سلامتهما وخلوهما من الأمراض، وسوف تستكمل إجراءاتهما حال استلام نتائج تقارير الصحة النفسية.

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