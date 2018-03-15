فنزويلا :قيمة احتياطيات الذهب تهبط 14% في 2017

المناطق _ الرياض

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أن قيمة احتياطياته من الذهب انخفضت بنسبة 14% في 2017 مقارنة مع العام السابق، إلى 6.626 مليار دولار.

ويمثل الذهب ما يقل قليلا عن 70% من الاحتياطيات الدولية للمركزي الفنزويلي التي بلغت قيمتها الاجمالية في نهاية العام الماضي 9.665 مليار دولار.

وقال البنك المركزي في بيانه المالي إن حجم احتياطيات الذهب هبط 16% إلى 5.2 مليون أونصة في نهاية 2017 .

ويأتي هذا الهبوط في حيازات الذهب وسط أزمة اقتصادية شديدة في البلد العضو بمنظمة أوبك، حيث يواجه ملايين الفنزويليين نقصا في الغذاء وتجد الحكومة صعوبة في استيراد المنتجات الأساسية.