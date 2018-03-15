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نائب مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

نائب مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
http://almnatiq.net/?p=552517
المناطق _ أشرف العصيمي
رفع نائب مدير الأمن العام اللواء غرم الله بن محمد الزهراني أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله نظير ما تتلقاه الأجهزة الأمنية من دعم ومساندة مستمرة في مختلف المجالات والنواحي ، كما رفع شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على اهتمامه ومتابعته المستمرة للقطاعات الأمنية وتلمس احتياجاتها وتطويرها وسد اوجه النقص بها لتتمكن من اداء مهامها ووظائفها الموكلة لها على اكمل وجه ،
جاء ذلك عقب رعايته لتخرج عدد من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وعبر عن سعادته بما شاهده من تجهيز وإعداد مميز رافق حفل التخرج الدورة التاسعة عشر من طلبة الامن الدبلوماسي وقال : لقد شرفني معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام الفريق أول / سعيد بن عبدالله القحطاني برعاية هذا الحفل نيابة عنه وأجدها فرصة لشكر وتقدير معاليه على اهتمامه ومتابعته المستمرة لكل الخطوات التطويرية للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ، الأمر الذي ساهم بالتطوير، وتحقيق الطموح ، وجودة المخرجات التي تتطور من سنة إلى أخرى
وأضاف : لقد سعدنا هذا اليوم بما قدمه الخريجون من مهارة تعطي دلالة على إتقان ما تلقوه من تدريبات طوال مدة تدريبهم , لقد أظهرت التطبيقات المتقدمة كتطبيقات الأحراش وجبل الامن 4 مدى التقدم ،والاتقان ، والمهارة فيما يقدم لهم من تدريبات نوعية تناسب تخصصهم الوظيفي كما سعدت اليوم بافتتاح ميدان الرماية رقم 2 التكتيكي والمؤمل أن يسهم في رفع مستوى التدريبات التى يتلقاها الطلبة في مجال تطبيقات الرماية المختلفة ، حفظ الله بلادنا وولاة امرنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
وكان سعادته قد رعى نيابة عن مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الامن العام حفل تخرج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي وعددهم حوالي ٣٠٠ فرداً.في مختلف تخصصات أمن السفارات.
 

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