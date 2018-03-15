“شد حيلك” يخطف الكأس و “لمعة القصيم” تحقق سيارة العُمري في سباق الفروسية

المناطق _ بريدة

حفل الأسبوع الرابع والعشرون من سباقات ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم بتعدد أوجه المنافسات والمكتسبات التي تميز بها هذا الموسم من حيث التحدي والإثارة وبروز أسماء جديدة للجياد في ساحة سباقات الفروسية الوطنية ، ليتم في ذات الوقت السعي الدؤوب لاستمرار جولات ميدان القصيم بقوتها وإثارتها .

فقد اهتم ملاك الجياد المشاركة في هذا الأسبوع بتعزيز مبدأ الحضور المميز من خلال المنازلة على دروع وجوائز مجموعة ماجد بن ناصر العمري العقارية عبر تسعة أشواط جميعها أشعلت الفتيل وحفزت الحضور العاشق لهذه الرياضة العريقة .

فقد جاءت نتائج الجولة الـ٢٤ متوقعة ببروز اسطبلات لها تاريخها وأخرى تتقدم نحو المجد بثبات ، إذ حقق جائزة الشوط الأول والمخصص للدرجات المفتوحة ( الخيل العربية ) الجواد صويتي الخالدية الرابع للمالك مربط الدهم ، بينما فاز بجائزة الشوط الثاني والمخصص للدرجات المبتدئة ( ٣-٤-٥ سنوات ) الجواد يفرق للمالك أسطبل الحسام .

وجاءت نتيجة الشوط الثالث والمخصص للدرجات المبتدئة أيضاً بفوز الجواد متعالي للمالك عبدالله العميل ، في حين تمكن الجواد مخاشر للمالك أحمد المطيري من الفوز بجائزة الشوط الرابع والمخصص للدرجات المفتوحة ، أما جائزة الشوط الخامس المخصص للدرجات المفتوحة ( مواليد ٢٠١٥ ) فقد ذهبت للجواد التفاحي للمالك محمد العايد .

وحقق الجواد وجز للمالك محمد العليوي جائزة الشوط السادس والمخصص لذات الدرجة ، فيما كسب الجواد كيف للمالك خالد الحسيني جائزة الشوط السابع والمخصص للدرجات المبتدئة ، وخلص الشوط الثامن إلى كسب الجواد شد حيلك للمالك عثمان المرشود ( كأس) مجموعة ماجد العُمري العقارية.

وفي الشوط التاسع قدم رجل الأعمال ماجد بن ناصر العمري جائزة والده الشيخ ناصر العمري رحمه الله ( سيارة ) للجواد الفاىز بالشوط التاسع لمعة القصيم لمالكه ناصر الدرع .

وفي نهاية الحفل سلم ماجد العُمري بمشاركة مدير عام الميدان صالح الفوزان الدروع والكأس والسيارة للفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط.