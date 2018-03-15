تعليم الطائف يحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسار الزخرفة الاسلامية

الطائف _عادل الزهراني

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات المركز الأول والميدالية الذهبية في مسار الزخرفة الاسلامية وذلك ضمن أولمبياد الخط العربي والزخرفة الاسلامية والذي اختتم فعالياته اليوم بمكة المكرمة بحضور مديرة عام نشاط الطالبات ريم ابو الحسن. حيث حصدت الطالبة المها عبدالله الذويبي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى المملكة في مسار الزخرفة الاسلامية ، كما حققت الطالبة آلاء هلال السواط المركز الثالث والميدالية الفضية في مسار البحث العلمي ، ونالت الطالبة البندري خالد عوض الثبيتي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسار الخط العربي. كما حصلت الإدارة على درع التميز في الأولمبياد. وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي بهذا الانجاز مشيرا الى انه إنجاز جديد يضاف لسجل حافل بالعطاء المتميز يقف خلفه فريق عمل نذر نفسه ووقته لتحقيق النجاح ، وثمن النفيعي لإدارة نشاط الطالبات ما تحقق من إنجاز ومقدما شكره لمديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي وفريق العمل معها على جهودهم في إعداد وتهيئة الطالبات للمشاركة وتحقيق المراكز المتقدمة كما قدم شكره للمساعدة للشؤون التعليمية لدعمها ومتابعتها المستمرة متمنيا لتعليم الطائف مزيداً من التميز والإبداع.