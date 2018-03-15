“التحلية” وجامعة تبوك توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني والتدريب الطلابي

المناطق _تبوك

وقّع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة المهندس علي الحازمي، مع جامعة تبوك ممثلة بمعالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي بمقر الجامعة اليوم, مذكرة تفاهم لإقامة وتطوير علاقات التعاون العلمي والتقني والتدريب الطلابي وتوثيق الروابط البحثية بين الطرفين، بما يحقّق الأهداف المشتركة لكل منهما.

ونصت مذكرة التفاهم على دعم وتطوير العلاقة بين “تحلية المياه” و “جامعة تبوك” بما يحقق التعاون العلمي في الأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإقامة الدورات العلمية والتدريبية للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتقنيات التحلية وتعزيز الجدوى الفنية والاقتصادية لها، بالإضافة إلى استنباط وابتكار الطرق والأساليب الجديدة التي تؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية.

واتفق الطرفان على تعزيز مساعي الجامعة وجهودها في مجال البحوث التقنية والتطوير العلمي، المتماشية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والانتاجية، وذلك من خلال الأبحاث التطبيقية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريب والطلاب، والتي تسهم إيجاباً في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030م.

كما تُعزز المذكرة الانجازات القياسية التي حققتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تمثلت في زيادة انتاجها من المياه المحلاة إلى 5 مليون م3 في اليوم الواحد، وهو أكبر حجم إنتاج يتم تحقيقه على المستويين المحلي والعالمي، مما عزز مكانة المملكة وريادتها في صدارة دول العالم المنتجة للمياه.