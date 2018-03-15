احدث الأخبار

“التحلية” وجامعة تبوك توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني والتدريب الطلابي
أبرز المواد
 تعليم الطائف يحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسار الزخرفة الاسلامية
منطقة مكة المكرمة
 “شد حيلك” يخطف الكأس و “لمعة القصيم” تحقق سيارة العُمري في سباق الفروسية
منطقة القصيم
 نائب مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
أبرز المواد
 فنزويلا :قيمة احتياطيات الذهب تهبط 14% في 2017
أبرز المواد
 أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب
أبرز المواد
 وزير يمني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف تدخل الميليشيات بالعمل الإغاثي
أبرز المواد
 5 طرق للتخلص من التشتت الذهني والنسيان
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية”: فريق “الحماية” في جازان يقف ميدانياً على حالة والد يعاني من أمراض نفسية يعنّف أبنه
منطقة جازان
 نائب أمير نجران يتسلم تقرير أمن الطرق بالمنطقة  
منطقة نجران
 نائب أمير منطقة نجران يلتقي مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية بالمنطقة
منطقة نجران
 نائب أمير نجران يلتقي يتسلم تقرير شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة
منطقة نجران
مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

أبرز المواد
لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

لحملة الدبلوم.. 190 وظيفة شاغرة في شركة أرامكو نابورس

أبرز المواد
شاهد .. قصة هذا المواطن مع سرقة “احترافية” في وضح النهار بالرياض

شاهد .. قصة هذا المواطن مع سرقة “احترافية” في وضح النهار بالرياض

أبرز المواد
إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !

إليك البديل اليومي للمشي .. وانت داخل منزلك !

أبرز المواد

“التحلية” وجامعة تبوك توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني والتدريب الطلابي

“التحلية” وجامعة تبوك توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني والتدريب الطلابي
http://almnatiq.net/?p=552531
المناطق _تبوك
وقّع معالي محافظ المؤسسة العامة لتحليه المياه المالحة المهندس علي الحازمي، مع جامعة تبوك ممثلة بمعالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي بمقر الجامعة اليوم, مذكرة تفاهم لإقامة وتطوير علاقات التعاون العلمي والتقني والتدريب الطلابي وتوثيق الروابط البحثية بين الطرفين، بما يحقّق الأهداف المشتركة لكل منهما.
ونصت مذكرة التفاهم على دعم وتطوير العلاقة بين “تحلية المياه” و “جامعة تبوك” بما يحقق التعاون العلمي في الأبحاث ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإقامة الدورات العلمية والتدريبية للاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، خاصة في الجوانب المرتبطة بتقنيات التحلية وتعزيز الجدوى الفنية والاقتصادية لها، بالإضافة إلى استنباط وابتكار الطرق والأساليب الجديدة التي تؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية.
واتفق الطرفان على تعزيز مساعي الجامعة وجهودها في مجال البحوث التقنية والتطوير العلمي، المتماشية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والانتاجية، وذلك من خلال الأبحاث التطبيقية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريب والطلاب، والتي تسهم إيجاباً في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030م.
كما تُعزز المذكرة الانجازات القياسية التي حققتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي تمثلت في زيادة انتاجها من المياه المحلاة إلى 5 مليون م3 في اليوم الواحد، وهو أكبر حجم إنتاج يتم تحقيقه على المستويين المحلي والعالمي، مما عزز مكانة المملكة وريادتها في صدارة دول العالم المنتجة للمياه.

روابط ذات صلة

نائب مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

نائب مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج الدورة التاسعة عشر من طلبة القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
فنزويلا :قيمة احتياطيات الذهب تهبط 14% في 2017

فنزويلا :قيمة احتياطيات الذهب تهبط 14% في 2017
أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب

أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*