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البحث عن مبنى بديل لمركز بيش الشمالي

محافظ بيش ومدير عام صحة جازان يتفقدان الخدمات الصحية بالمحافظة

محافظ بيش ومدير عام صحة جازان يتفقدان الخدمات الصحية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=552534
المناطق _ جازان
قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي وعدد من مساعديه، اليوم الاثنين ، بجولة بمحافظة بيش للوقوف على الخدمات الصحية بالمحافظة وتفقد المرافق الصحية بها.

حيث تخللت الجولة زيارة محافظ بيش الأستاذ حسن أبو شرحة لمناقشة وضع الخدمات الصحية بالمحافظة بحضور عدد من مشائخ وأعيان بيش وكذلك الاجتماع بالقيادات الصحية والاستماع لهم ومناقشة أهم الأمور المتعلقه بالعمل وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجههم في سبيل تقديم خدمات صحية متكامله للمستفيدين ، وشملت الزيارة مستشفى بيش العام والمراكز الصحية (بيش الشمالي – بيش الجنوبي – مسلية) ووجه بشكل عاجل بالبدء بإجراءات البحث عن مبنى بديل لمركز صحي بيش الشمالي لعدم كفاءة المبنى الحالي ولوجود بعض الملاحظات الغير متوافقة مع توجه وزارة الصحة.
وأكد الدكتور نجمي على ضرورة تطوير بيئة عمل المراكز الصحية سعياً لتقديم الخدمة الصحية بجودة عالية.

كما وجه الدكتور نجمي بتعجيل إنهاء إجراءات إدراج مركز صحي مسلية ضمن المراكز الخاضعة لمشروع تطوير المراكز الصحية والبدء بشكل عاجل في تنفيذ المشروع.

 

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