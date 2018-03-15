بلدي الجوف يعقد اجتماعه (26) ويتخذ عدد من القرارات

المناطق _ الجوف

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف اجتماعه السادس والعشرون برئاسة سعادة رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين وحضور أعضاء المجلس البلدي.

وفي بداية الاجتماع قدم الشمدين شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الجوف مهنئا ً بأسمه ونيابة ً عن زملائه الاعضاء ، كما قد الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز على ما قدم من جهود خلال فترة عمله أميراً للمنطقة مهنئاً سموه بالثقة الملكية بتعيينه مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

كما ناقش المجلس في مستهل اجتماعه جدول الأعمال التالي: محضر لجنة المشاريع ونزع الملكية الثاني بالمجلس بشأن أولويات طرح المشاريع الجديدة والمنعقد في 10/06/1439هـ، وأوصى المجلس برفع عدد من طلبات المواطنين للأمانة لسرعة تنفيذ تلك الطلبات حرصاً من المجلس على تنفيذ كل ما يخدم سلامة المواطن ووصول الخدمة له، كما أقر المجلس في جلسته طرح عدد من المشاريع جاءت على النحو التالي :

1- طرح مشاريع السفلته والأرصفة والإنارة وتأهيل القطع والردم والتسوية.

2- طرح الجسور والأنفاق وتم الموافقة على ما عرضه مندوب الأمانة.

3- انشاء جسر على تقاطع تاج الصحة ( طريق الملك خالد مع طريق الملك سلمان).

4- انشاء نفق على تقاطع الزيتون ( طريق الملك خالد وطريق الأمير عبدالرحمن السديري).

كما ناقش المجلس محضر لجنة المالية والاستثمار بالمجلس الاستثمارية التي سيتم طرحها للمزايدة العامة وتم طرح عدة استثمارات .

و أقر المجلس في جلسته وبناءً على ماعرض محضر لجنة المالية والاستثمار بأن تقوم الأمانة بطرح مشروع فندق أربعة نجوم وذلك بالموقع المتعمد في مخطط التعويضات الواقع خلف مبنى الأمانة الجديد.

كما تم مناقشة محضر لجنة الخدمات وصحة البيئة والذي طرحت اللجنة على المجلس مشروع تطبيق إكرام.

كما أقر المجلس في جلسته إقامة لقاء مع المواطنين قريباً وسيتم تحديده والإعلان عنه، وفي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر لأعضاء المجلس على حضورهم وطرح العديد من المشاريع والتي من شأنها الرقي وتنوع الاستثمارات والأنشطة بمنطقة الجوف.