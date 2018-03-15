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250 متسابقًا في برنامج الرياضة للجميع بتنمية وادي جازان

250 متسابقًا في برنامج الرياضة للجميع بتنمية وادي جازان
http://almnatiq.net/?p=552544
المناطق _ جازان
نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان في منطقة جازان اليوم ،البرنامج الرياضي ” الرياضة للجميع ” ، وذلك بالحزام الشمالي ، بحضور رئيس المركز عبدالله بن محمد الظافري ورئيس لجنة التنمية موسى بن حمد الأمير .
وأوضح المدير التنفيذي للجنة حسن بن جابر كادومي،  أن 250 متسابقًا شاركوا في البرنامج الذي تضمن سباقًا للمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات ، وسباق اختراق الضاحية لمسافة خمسة كيلومترات ، بمشاركة مختلف فئات المجتمع , إلى جانب سباق للدراجات الهوائية لمسافة ستة كيلومترات الذي تم تخصيصه لفريق دراجات جازان ، مشيرًا إلى أن اللجنة سعت لنشر التوعية بأهمية الرياضة لدى كافة فئات المجتمع
وفِي ختام البرنامج تم تكريم الفائزين في السباقات ، حيث رصدت اللجنة العديد من الجوائز .

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