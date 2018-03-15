250 متسابقًا في برنامج الرياضة للجميع بتنمية وادي جازان

المناطق _ جازان

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز وادي جازان في منطقة جازان اليوم ،البرنامج الرياضي ” الرياضة للجميع ” ، وذلك بالحزام الشمالي ، بحضور رئيس المركز عبدالله بن محمد الظافري ورئيس لجنة التنمية موسى بن حمد الأمير .

وأوضح المدير التنفيذي للجنة حسن بن جابر كادومي، أن 250 متسابقًا شاركوا في البرنامج الذي تضمن سباقًا للمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات ، وسباق اختراق الضاحية لمسافة خمسة كيلومترات ، بمشاركة مختلف فئات المجتمع , إلى جانب سباق للدراجات الهوائية لمسافة ستة كيلومترات الذي تم تخصيصه لفريق دراجات جازان ، مشيرًا إلى أن اللجنة سعت لنشر التوعية بأهمية الرياضة لدى كافة فئات المجتمع

وفِي ختام البرنامج تم تكريم الفائزين في السباقات ، حيث رصدت اللجنة العديد من الجوائز .