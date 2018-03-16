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القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بمناسبة إعادة انتخابها لفترة رئاسية جديدة

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بمناسبة إعادة انتخابها لفترة رئاسية جديدة
http://almnatiq.net/?p=552547
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية، بمناسبة إعادة انتخابها لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة إعادة انتخاب فخامتها لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق.

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