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عرض ساعة “محمد بن راشد” للبيع في مزاد ما بين 120 و160 ألف دولار بدبي

عرض ساعة “محمد بن راشد” للبيع في مزاد ما بين 120 و160 ألف دولار بدبي
http://almnatiq.net/?p=552555
المناطق _ دبي

أعلنت دار “كريستيز” للمزادات، أنها بصدد عرض ساعة “رولكس جي إم تي ماستر” نادرة، تم صناعتها خصيصا للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس مجلس الوزراء من الفولاذ الذي لا يصدأ. ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، فإن المزاد المرتقب مقرر عقده 23 مارس الجاري، بدبي، في الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت الشبكة أن القيمة التقديرية للساعة التي تحمل اسم الشيخ محمد بن راشد، تتراوح ما بين 120 و160 ألف دولار. ونفذت شركة “رولكس” صنع الساعة التي تحمل توقيت مزدوج وتاريخ إلى جانب عقرب الثواني في وسط قرص الساعة. ولفتت الشبكة إلى أنه سيتم بيع الساعة التي لا يتواجد منها سوى 120 نسخة في العالم، مع علبة منقوش عليها شعار دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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