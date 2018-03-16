رحيل أسطورة المسرح الاستعراضي البريطاني كين دود

المناطق _ الرياض

توفي الممثل الكوميدي البريطاني كين دود المعروف بشعره المدبب وأسنانه البارزة الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 90 عاماً.

وذاع صيت دود في المسارح خلال خمسينيات القرن الماضي بروح دعابة ارتجالية، واستلهم دود أسلوبه الذي جلب له شهرة في التلفزيون والإذاعة من تقاليد المسرح الاستعراضي البريطاني، كما دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن ألقى 1500 نكتة في ثلاث ساعات ونصف.

وقال روبرت هولمز، مدير أعمال الممثل الكوميدي دود: “بالنسبة لي كان واحداً من آخر عظماء المسرح الاستعراضي”.

وأشار إلى أن أن دود تزوج شريكته التي عاشت معه 40 عاماً يوم الجمعة الماضية.