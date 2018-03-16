اختتام برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات

المناطق _ شاجع الدوسري

اختتمت مساء أمس الخميس فعاليات برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات بقوة الأمن والحماية الخاصة بالرياض ، والذي يهدف لزيادة التوعية لأفراد القوات المسلحة ، واشتمل البرنامج الذي استمر خمسة أيام على العديد من الجلسات التي سلطت الضوء على المخدرات وأضرارها، ومفهوم الإرشاد الوقائي ، ودور قيادة القوة في الوقاية من الإدمان، والعلاقات الإنسانية في بيئة العمل, والتدخين وعلاقته بتعاطي المخدرات بين المراهقين، إضافة إلى الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات، وأشكال التدهور النفسي والمعرفي الناتج عن التعاطي إلى جانب الإجراءات الإدارية والعقوبات الخاصة بمكافحة المخدرات .

وقد شاركت العديد من الجهات الحكومية والخيرية بالمعرض منها مصلحة الجمارك ومكافحة المخدرات بالقوات المسلحه والجمعيه الوطنيه لمكافحة المخدرات وجمعية نقاء لمكافحة التدخين .

يذكر أن المعرض دشنه يوم الاحد الماضي قائد قوة الأمن والحمايه الخاصه المكلف العميد الركن إبراهيم بن ناصر الشيبان