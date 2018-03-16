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شركة طيران “أديل” : إلغاء رحلتين لظروف تشغيلية قاهرة خارجة عن الإرادة

شركة طيران “أديل” : إلغاء رحلتين لظروف تشغيلية قاهرة خارجة عن الإرادة
http://almnatiq.net/?p=552567
المناطق _ الرياض

ألغت شركة طيران “أديل” أمس الخميس، اثنتين من رحلاتها المتجهة من مطار الملك عبدالله بجازان إلى مطار الملك خالد بالرياض.

وفيما تكدس المسافرون بأعداد كبيرة داخل صالة المغادرة، مؤكدين أنهم لم يبلغوا بخصوص إلغاء الرحلتين، نفت الشركة ذلك، وذكرت أنها أرسلت رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المتوافرة في سجلات حجز المسافرين.

وفوجئ المسافرون، وفقاً لـ “عاجل”، بإلغاء الرحلتين المتوجهتين إلى الرياض، حيث كان من المقرر أن تقلع الأولى من مطار الملك عبدالله بجازان عند الساعة الـ 20: 10 صباحاً، وتقلع الثانية عند الساعة الـ 7:15 مساءً.

وأوضحت الشركة أن إلغاء الرحلتين حدث لظروف تشغيلية قاهرة خارجة عن الإرادة، مشيرة إلى أنها قدمت اعتذارها للمسافرين في وقت مبكر من فجر أمس عبر رسائل نصية.

وقالت إنها طرحت خيارين على المسافرين، إما إعادة المبالغ المحصلة مع التعويض، أو تعديل تاريخ الحجز على رحلات أخرى مع التعويض.

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