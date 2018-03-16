احدث الأخبار

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام: معرض الكتاب نافذة تسلط الضوء على ثقافتنا الثرية
أبرز المواد
 السفير الإماراتي .. اهتمام كبير من محمد بن سلمان بالشباب السعودي
أبرز المواد
 “تقنية القنفذة” تحقق المركز الأول في جائزة الإبداع بمبادرات محافظة القنفذة بملتقى مكة الثقافي
منطقة مكة المكرمة
 “البنوك”:اصدار بطاقة ائتمانية من عدمها للعميل تتم بناءً على الملاءة المالية للعميل
أبرز المواد
 تحطم طائرة عسكرية أمريكية في الأنبار
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى السليل ينجح في إجراء استئصال الزائدة الدودية بالمنظار
أبرز المواد
 شركة طيران “أديل” : إلغاء رحلتين لظروف تشغيلية قاهرة خارجة عن الإرادة
أبرز المواد
 اختتام برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات
أبرز المواد
 رحيل أسطورة المسرح الاستعراضي البريطاني كين دود
أبرز المواد
 المملكة توقع اتفاقية تسليم 2 مليار دولار أمريكي كوديعة لليمن
أبرز المواد
 عرض ساعة “محمد بن راشد” للبيع في مزاد ما بين 120 و160 ألف دولار بدبي
أبرز المواد
 تقنيات الذكاء الإصطناعي تعزز من مستوى سعادة الموظفين في الشرق الأوسط
أبرز المواد
مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

مالك “ماكدونالدز” في المملكة: يكشف مفاجأة عن ملكية وإدارة المطاعم.. وحقيقة دور الشركة العالمية

أبرز المواد
في إطار تسوية .. الحكومة قد تستحوذ على 35% من أسهم مجموعة بن لادن

في إطار تسوية .. الحكومة قد تستحوذ على 35% من أسهم مجموعة بن لادن

أبرز المواد
ولي العهد : إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل ذات الشيء في أسرع وقت ممكن

ولي العهد : إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل ذات الشيء في أسرع وقت ممكن

أبرز المواد
“النيابة العامة”: عدم استكمال تعليم أو تطعيمات الطفل مخالفة تستوجب المساءلة

“النيابة العامة”: عدم استكمال تعليم أو تطعيمات الطفل مخالفة تستوجب المساءلة

أبرز المواد

“البنوك”:اصدار بطاقة ائتمانية من عدمها للعميل تتم بناءً على الملاءة المالية للعميل

“البنوك”:اصدار بطاقة ائتمانية من عدمها للعميل تتم بناءً على الملاءة المالية للعميل
http://almnatiq.net/?p=552576
المناطق _ الرياض

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أمس الخميس في بيان لها، أن موافقة البنك على اصدار بطاقة ائتمانية من عدمها للعميل، تتم بناءً على الملاءة المالية للعميل، وأنه يحق للبنك فرض رسوم مختلفة على إصدار البطاقات الائتمانية، “فيزا، ماستر كارد، أمريكان إكسبريس”.

وأضافت أنه لا يحق للتجار المتعاملين بنقاط البيع، إضافة مبلغ 2.5٪ كرسوم بيع على مبلغ العملية الشرائية، وإذا حدث ذلك، فعلى العميل إبلاغ البنك المصدِر لبطاقة الائتمان، بما قام به التاجر.

وأشارت إلى أن مطالبة البنك بسداد مستحقات البطاقات الائتمانية بالكامل تختلف بحسب نوع البطاقة؛ فهناك بطاقات الخصم (CHARGE CARD) التي يجب سداد كامل المبلغ المستحق عليها نهاية كل شهر، وهناك بطاقات ائتمانية (CREDIT CARD) يمكن للعميل سداد المبلغ الأدنى المستحق عليها حسب اتفاقه مع مصدر البطاقة.

ولفتت اللجنة إلى أن قيام البنك بخصم مستحقات البطاقات الائتمانية من حساب العميل مباشرة، يخضع إلى الاتفاق بينه وبين البنك، بشرط الالتزام بتعليمات ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد “ساما”.

روابط ذات صلة

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام: معرض الكتاب نافذة تسلط الضوء على ثقافتنا الثرية

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام: معرض الكتاب نافذة تسلط الضوء على ثقافتنا الثرية
السفير الإماراتي .. اهتمام كبير من محمد بن سلمان بالشباب السعودي

السفير الإماراتي .. اهتمام كبير من محمد بن سلمان بالشباب السعودي
تحطم طائرة عسكرية أمريكية في الأنبار

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في الأنبار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*