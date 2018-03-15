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“تقنية القنفذة” تحقق المركز الأول في جائزة الإبداع بمبادرات محافظة القنفذة بملتقى مكة الثقافي

“تقنية القنفذة” تحقق المركز الأول في جائزة الإبداع بمبادرات محافظة القنفذة بملتقى مكة الثقافي
http://almnatiq.net/?p=552579
القنفذة _محمد الغبيشي
حققت الكلية التقنية بالقنفذة المركز الأول في جائزة الإبداع بمحافظة القنفذة عن مبادرتها (الملتقى التقني البيئي الأول) من 48 مبادرة قدمتها الإدارات الحكومية والجهات الأكاديمية والأفراد في محافظة القنفذة ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة وتسلم عميد الكلية حامد المنتشري جائزة المركز الأول في حفل أقيم مساء أمس برعاية محافظ القنفذة فضـــــا بن بين البقمي . وجاء هذا التكريم نظير ما قدمته الكلية في الملتقى التقني البيئي الأول الذي رعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 27 -29 / 5 / 1439هـ أوضح ذلك المشرف على مكتب المبادرات والشراكات المجتمعية بالكلية مبارك عبدالله الهزاع مشيراً إلى أن فعاليات الملتقى بلغت (6) فعاليات متنوعة شملت كافة الجوانب ذات العلاقة بالبيئة منها صحة البيئة، وتقنية البيئة، وفعاليات التدريب والمهارات، وفعاليات جماليات البيئة، وفعاليات أصدقاء البيئة، ومسرح البيئة، كما قدمت نموذجاً لعربة النفايات الطبية، ونفذت عدداً من الدورات التدريبية في مهارة في صيانة الجوال، صيانة الحاسب، وفعالية ضعْ بصمتك مع أصدقاء البيئة، واستمتعْ بساحة جماليات البيئة، وركن الرسم والتصوير الفوتوغرافي، كما تم عرض جهاز قياس التلوث البيئي للمرة الأولى في هذا الملتقى .وشارك بهذه الفعاليات مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من الفرق التطوعية والمصورين والرسامين المحترفين والهواة .

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