السفير الإماراتي .. اهتمام كبير من محمد بن سلمان بالشباب السعودي

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رفع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله لمنح دولة الإمارات الفرصة بالمشاركة كضيف شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال الشيخ شخبوط خلال زيارته اليوم معرض الرياض الدولي للكتاب متفقدا جناح دولة الإمارات ” أنه شرف عظيم لدولة الإمارات أن تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب والذي يعتبر منصة ثقافية وفكرية رائدة ” .

وشدد الشيخ شخبوط آل نهيان على الاهتمام الواسع الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للشباب والذي راهن عليه في محافل متعددة .

وأضاف يقول ” أكد سمو ولي العهد على أن الشباب السعودي يلعبون دوراً كبيراً في تنمية المجتمع “.

وطالب الشيخ شخبوط بضرورة إبراز الإرث التاريخي الكبير للمملكة وللإمارات والاحتفال به وتثقيف الشعوب به .

ولفت إلى عمق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين لا سيما من النواحي الثقافية الحاضرة في مشاركة الإمارات في معرض الكتاب في نسخته الحالية.

و قال ” يعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب منصة رائد لتثقيف وتعليم كافة أطياف المجتمع، وهذا يدل على اهتمام المملكة لحث الشباب على القراءة والتعلم حتى يكون جيل واعد ومثقف .