“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

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قال المتحدث الرسمي للأمن العام أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بإيقاف حافلة أحد الأندية وتفحص محتوياتها بشكل يتنافى مع أخلاقيات العمل الأمني .

تصوير الحافلة

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام خلال بيان رسمي ” أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام رجل أمن بتصوير حافلة خاصة بأحد الأندية الرياضية عند مباشرته في إيقافها وقيامه بالتعليق على محتوياتها الداخلية بما يتنافى وإجراءات تنفيذ المهام الأمنية التي حددها نظام الإجراءات الجزائية .

تصرف مسيء لجهود رجال الأمن

وتابع: ” فقد بادرت الجهات المختصة بالأمن العام بتحديد هوية المسؤولين عن هذا التصرف ، الذي يتنافى وأخلاقيات العمل الأمني والمسيء لجهود رجال الأمن الذين يعملون للمحافظة على أمن المجتمع وسلامته، وإيقافهم ومباشرة التحقيق معهم وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم .

تداول المقطع

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو ظهر خلاله قيام شخص بإيقاف حافلة نادي الهلال وتفحص محتوياتها قائلا ” طاولة وحركات , وشغل , وطقطقة ” ما أثار حالة من الجدل بين المشجعين وانتقدوا تصرف الشخص الذي قيل أنه رجل أمن .