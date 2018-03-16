توصية بـ “الشورى” لتأخير صلاة العشاء ساعتين بعد المغرب.. وهكذا برر الأعضاء مطلبهم!

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يناقش مجلس الشورى توصية 25 من الأعضاء، طالبت بإجراء دراسة لتمديد وقت رفع أذان العشاء وإقامة الصلاة في المدن الكبرى إلى ساعتين بعد أذان المغرب طوال العام.

وحسب ” الرياض” من المقرر أن يحسم المجلس قراره بشأن التوصية التي تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالرفض أو القبول الثلاثاء المقبل.

وبرر أصحاب التوصية مطلبهم بضيق الوقت بين المغرب والعشاء وما يسبب مشقة للناس في قضاء حوائجهم بين الصلاتين، كما أن اتساع المدن الكبرى ساهم في هذه المشقة، إضافة إلى توفير الوقت الكافي لتمكين أصحاب المحلات التجارية من إنهاء عملهم مع صلاة العشاء لمن رغب في ذلك.