مؤتمر روما يدعو العالم للتضامن مع لبنان

المناطق_وكالات

دعا البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الدولي لدعم الجيش والقوى الأمنية في لبنان، الذي انتهى مساء الخميس بروما، إلى حماية #لبنان من أزمات المنطقة عبر سياسة النأي بالنفس، وشدد على أن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة بموجب الدستور واتفاق الطائف.

ورحب المؤتمرون بخطتي السنوات الخمس اللتين قدمهما للمؤتمر الجيش والقوى الأمنية، وأشادوا بجهود دحر داعش والنصرة وحفظ المدنيين من التفجيرات.

وترأست المؤتمر الأمم المتحدة وإيطاليا، وشاركت فيه 41 دولة وجهة دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والولايات المتحدة وروسيا والسعودية والكويت ومصر.

الحريري: فرنسا ستقدم 400 مليون يورو

رئيس الوزراء اللبناني #سعد_الحريري الذي شارك في المؤتمر على رأس وفد ضم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، استقبل في مقر إقامته في العاصمة الإيطالية مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش، ووزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي استبقاه على غداء عمل، ونائبي وزيري الخارجية الأميركي والروسي، وكشف الحريري إثر انتهاء اللقاء مع لودريان أن فرنسا تعهدت بتقديم مبلغ 400 مليون يورو لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، نافياً ما وصفه بـ”الدعاية الإسرائيلية” حول احتمال أن تذهب الأسلحة التي ستُعطى للجيش إلى حزب الله، وقال “إن هذا لم يحصل في الماضي ولن يحصل في المستقبل”.

وفي حديث لـ”العربية.نت”، قال الحريري إن مؤتمر باريس الذي سينعقد في السادس من الشهر المقبل سيشهد تقديم مساعدات مالية للبنان على نطاق أوسع، لأنه سيكون مكرّساً للاقتصاد، وإعادة بناء البنى التحتية، لافتاً إلى أنه يشجع حالياً القطاع الخاص الخليجي على المجيء إلى لبنان، لأن فيه مشاريع كثيرة، خصوصاً في قطاعات الكهرباء والطرقات والاتصالات وتوسيع المطار.

غوتيريس: علينا التضامن مع لبنان

وبعد أن أشار الحريري في تصريحات لاحقة للصحافيين إلى أن “لبنان البلد الصغير تحول إلى مخيم واحد كبير” بفعل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري على أرضه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن على العالم أن يتضامن مع لبنان كما تضامن لبنان مع اللاجئين، معتبراً أن اللبنانيين “أظهروا التزاما عميقاً بالحفاظ على التعددية والديمقراطية، وما التحضير للانتخابات التشريعية سوى شهادة على ذلك”. ورأى غوتيريس أن لبنان يشكل واحداً من أعمدة الاستقرار القليلة في المنطقة والتي يجب الحفاظ عليها.

جنتيلوني: لبنان مثال في موضوع اللاجئين

وتحدث في مؤتمر روما أيضاً رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، فذكّر بأن بلاده تشارك في قوات اليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان بأكبر كتيبة (تتألف من 1500 عنصر)، ودعا من جهة أخرى دول أوروبا إلى أن تتخذ لبنان مثالاً لها في موضوع التضامن مع اللاجئين السوريين، وأن تتقاسم العبء الذي يتحمله اللبنانيون.

أما وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو فقال في افتتاح المؤتمر، إن لبنان عزيز عليه أكثر من أي بلد آخر، مذكراً بكلام للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني اعتبر فيه أن “لبنان أكثر من بلد، إنه رسالة”.

بوغدانوف يتعهد بدعم روسي

من جهته، قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي في حديث لـ”العربية.نت”، إن بلاده مستعدة “لدعم جهود الأصدقاء في لبنان” من خلال دعم الجيش والقوى الأمنية، مهنئاً اللبنانيين على توحيد جهودهم ضد الإرهاب ودحر تنظيمي داعش والنصرة.