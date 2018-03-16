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مبتعث سعودي يكشف علاقة «زيكا» بسرطان الدماغ

مبتعث سعودي يكشف علاقة «زيكا» بسرطان الدماغ
http://almnatiq.net/?p=552617

كشف المبتعث السعودي محمد احمد العنزي عن علاقة فيروس زيكا بسرطان الدماغ خلال مشاركته في مؤتمر تيد العالمي.

فقد قدمت كلية عمان الطبية المنظمة لمؤتمر تيد العالمي دعوة للمبتعث السعودي محمد أحمد العنزي للمشاركة كمتحدث في المؤتمر الذي أقيم في مدينة مسقط بتاريخ 9 مارس الحالي حيث كان المتحدث السعودي الوحيد في المؤتمر.

وكشف عن الحلقة المفقودة بين فيروس زيكا وأحد أشد أنواع سرطان الدماغ وتطرق خلال حديثه للبعوض الناقل للفيروس الى الانسان المسمى (Aedes Aegypti) ومدى انتشار هذا النوع من البعوض في العالم.

يذكر أن المبتعث العنزي المحاضر في جامعة تبوك في كلية العلوم الطبية والتطبيقية يدرس حاليا الدكتوراه بمركز هادسون للابحاث الطبية التابع لجامعة موناش الاسترالية اضافة لكونه أحد المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال طرحه للمواضيع المتعلقة بالجنواب الدراسية بشكل عام والطبية بشكل خاص.

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