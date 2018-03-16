ضبط «22» مخالفة للقيمة المضافة في الرياض

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ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 22 مخالفة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عدد من المنشآت، وذلك خلال حملتها التفتيشية التي استهدفت ورش السيارات ومحلات قطع الغيار في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال جولات ميدانية للهيئة شملت أكثر من 140 موقعاً لورش السيارات وقطع الغيار، حيث تركزت المخالفات على عدم التزام المنشأة باستخدام الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وعدم الالتزام بتحصيل قيمة الضريبة.

يُذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت العديد من الحملات الميدانية التي استهدفت عدداً من القطاعات بمختلف مناطق المملكة، وذلك منذ اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث تهدف تلك الحملات إلى التأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.