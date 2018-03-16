«23» مدينة مرشحة لاستضافة كأس العالم 2026

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قال مسؤولو عرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المشترك إن منطقة نيويورك ونيوجيرزي ولوس آنجليس وتورونتو ومكسيسكو سيتي ضمن 23 مدينة مرشحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتم الإعلان عن المدن ليلة تقديم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي العرض الرسمي إلى الاتحاد الدولي (فيفا) وبعد انسحاب فانكوفر وشيكاغو بسبب مخاوف تتعلق بالتكاليف غير المتوقعة.

وتقدمت 17 مدينة أمريكية وثلاث في كل من كندا والمكسيك بطلب استضافة مباريات كأس العالم، وستقام المباريات في الدول الثلاث في حالة نجاح العرض المشترك.

وقال المدير التنفيذي للعرض، جون كريستيك، في بيان: نثق أن الإستادات 23 الموجودة ومنشآت التدريب البالغ عددها 150 وشبكة وسائل المواصلات الحديثة يمكن أن تساعد فيفا على تحقيق أرقام قياسية فيما يتعلق بحضور الجماهير والأرباح، وهو ما سيسمح لمجتمع كرة القدم بالتطور والنضج.

وتشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 فريقاً للمرة الأولى، ومن المتوقع أن تستضيف كل من كندا والمكسيك عشر مباريات، فيما تقام 60 مباراة في الولايات المتحدة.

والمغرب هو المنافس الوحيد لعرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك المشترك لاستضافة النهائيات.

وسيصوت فيفا لتحديد العرض الفائز خلال اجتماعه السنوي في 13 يونيو المقبل.

واستضافت الولايات المتحدة كأس العالم 1994 فيما أقيمت النهائيات في المكسيك في 1970 و1986.

وفيما يلي المدن 23 في العرض المشترك:

– كندا: إدمونتون ومونتريال وتورونتو

– المكسيك: وادي الحجارة ومكسيكو سيتي ومونتيري

– الولايات المتحدة: أتلانتا وبالتيمور وبوسطن وسينسناتي ودالاس ودنفر وهيوستون وكانساس سيتي ولوس آنجليس وميامي وناشفيل ونيويورك-نيوجيرزي وأورلاندو وفيلادلفيا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن.