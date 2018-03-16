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وزير خارجية البحرين مهاجما الناطق باسم الخارجية الإيرانية: عليك التأدب ولا ترمي غيرك بصفات نظامك الإرهابي

وزير خارجية البحرين مهاجما الناطق باسم الخارجية الإيرانية: عليك التأدب ولا ترمي غيرك بصفات نظامك الإرهابي
http://almnatiq.net/?p=552642
المناطق_الرياض

هاجم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي لتوجيهه انتقادات لتصريحات ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وقال وزير خارجية البحرين في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: “صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نطق بالحق في مقابلة سي بي اس، وبين موقفنا الصلب والثابت في وجه معسكر الاٍرهاب والعدوان.
وأضاف ” على الناطق الإيراني أن يتأدب ولا يرمي غيره بصفات نظامه الإرهابي الكذاب.”
كان ولي العهد صرح بأن “إيران ليست منافسا للسعودية وجيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي، وإذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف تفعل السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت”.

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