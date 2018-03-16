«المخترق» الروسي يظهر في اليمن

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يشهد اليمن استخدام شتى أسلحة القنص وتتحدث الأنباء الواردة من هذا البلد عن استخدام بنادق القنص العائدة إلى الحرب العالمية الثانية وبنادق القنص الحديثة مثل بندقية “إم82” الأمريكية أو بندقية “أو إس في-96” الروسية.

وكشفت معلومات عسكرية نشرت أن الحوثيين حصلوا على العديد على أسلحة القنص من مستودعات أسلحة القوات المسلحة اليمنية.

وكانت القوات الخاصة اليمنية والحرس الجمهوري قد حصلت على مختلف أنواع السلاح الناري الخفيف الروسي ومنها بنادق القنص “أو إس في-96” والمدافع الرشاشة “إر بي كا-203″ و”بيتشينيغ” و”كورد”.

وفي ما يخص بندقية “أو إس في-96” التي تُعرف في روسيا باسم “فزلومشيك” (المُخترق) فإنها تلقى رواجا في أسواق العالم بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، وقد اقتنتها قوات 10 دول.