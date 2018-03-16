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بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية

http://almnatiq.net/?p=552651
المناطق_الخبر

استخدمت إدارة مدارس رياض الإيمان الابتدائية في مدينة الخبر  أمس الخميس روبوت آلي لتنظيم الطابور الصباحي في المدرسة.

وقال مدير المدرسة عيسى البلوشي في تصريحات صحفية، إن فكرة إشراك الروبوت قدمها أحد الطلبة، وشجعتھا إدارة المدرسة في إطار برامجھا لدعم المبدعین.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة تعليم الخبر على موقع تويتر الروبوت وهو يشارك في تنظیم النشاطات المدرسیة ومراقبة حركة الدخول والخروج، وتوجيه الطلاب بالطابور الصباحي وسط تفاعل كبیر منھم.

وجاء في التغريدة التي نشرتها الصفحة أن ذلك يأتي على اعتبار الروبوت وسيلة تعليمية عملية تفتح آفاقاً لا حدود لها للمتعلم كي يفكر ويصمم وينفذ ولكي يوظف المبادئ العلمية التي يعرفها ويبحث عن تلك التي يحتاجها للوصول إلى هدفه.

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