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تركيا: لن نسلم عفرين إلى الأسد

تركيا: لن نسلم عفرين إلى الأسد
http://almnatiq.net/?p=552654
المناطق_وكالات

قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن إن بلاده ليست لديها نية لتسليم عفرين للنظام السوري بعد السيطرة عليها.

وأضاف كالن الذي يأمل بالسيطرة على عفرين قريبًا جدًا وضعنا خارطة طريق بشأن منبج السورية مع الولايات المتحدة وسنقيم منطقة آمنة حولها إذا أوفت واشنطن بوعودها.

وكشف المتحدث الرسمي اليوم عن حجم سيطرة القوات التركية المشاركة في عملية غصن الزيتون، على عفرين، قائلاً إنها باتت تسيطر على 70% من منطقة عفرين.وأوضح كالين أنه من المتوقع أن يتم السيطرة على مركز عفرين في مدة قصيرة.

واعتبر كالين التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعهداتها أمرًا أساسيًا في نجاح خطتهم التي تم بحثها مع وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، حول تشكيل منطقة آمنة حول منبج.

 

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