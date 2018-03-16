9 حالات إصاباتها ما بين خطيرة ومتوسطة نتيجة حادث ببريدة‏

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تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً من الدوريات الأمنية عند الساعة 00:18 من صبيحة يوم الجمعة يفيد بوجود حادث تصادم بين سيارتين في تقاطع إشارة الرمال بمدينة بريدة إحداها عائلة ، وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية وفرقة من التدخل السريع إلى الموقع وبحضور القائد الميداني ‏و بمشاركة عدة جهات كلاً وتخصصه نتج عن الحادث 9 حالات تفاوتت إصاباتها مابين خطيرة ومتوسطة وبسيطة ، تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة في الموقع ونقل الحالات إلى مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى بريدة المركزي بالتنسيق مع طواريء الصحة لاستكمال العلاج اللازم .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم محمد الجعيثن .