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الإنذار المبكر يصدر تنبيهات متقدمة بشأن هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة اليوم

الإنذار المبكر يصدر تنبيهات متقدمة بشأن هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة اليوم
http://almnatiq.net/?p=552660
المناطق_الرياض

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهات متقدمة، لعدة مناطق بالمملكة منها الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة اليوم (الجمعة)..

وحذر النظام الآلي من استمرار هطول الأمطار والرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق.

وأوضح النظام الآلي أن منطقة مكة المكرمة وخاصةً محافظة الطائف ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، إلى جانب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى ساعات الصباح.

وأشار إلى أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً منطقة القصيم وتحديدًا الشيحية والبكيرية والقرعاء والبتراء والأجزاء المجاورة، محذراً من استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على بريدة والرس والمحافظات المجاورة.

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