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باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

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المناطق_الرياض

اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “هيلاري كلنتون”، في كتابها الجديد الذي يحمل اسم “اتش ار سي”، لقد كان الملك السعودي حازما معنا ولم يخشى غضب أو لوم الولايات الأمريكية.
وقالت ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمها الله وبخها بخصوص الموقف الأمريكي من الأحداث في البحرين.
كما اعترفت هيلاري في كتابها بجزء من مخططاتها في المنطقة ومنها حيث قالت: “لقد دخلنا الحرب في العراق وسوريا وليبيا وكل شئ كان على ما نريد”، وأضافت “وفجأة قامت ثورة “30 يونيو” ضد حكم الاخوان في مصر فتغير كل شئ خلال “72” ساعة”.
وكشفت أن إداراتها كانت على اتفاق مع جماعة الأخوان في مصر على إعلان الدولة الإسلامية في سينا، وإعطاء جزء منها لحماس والجزء الأخر لإسرائيل، وضم حلايب وشلاتين للسودان، وفتح الحدود المصرية مع ليبيا.
وأشارات أنها كانت على موعد مع اصدقائها الأوروبيون بالاعتراف بالدولة الإسلامية لكن كل شئ تحطم في وجهنا، وللمزيد من التفاصيل في الفيديو المفرق

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