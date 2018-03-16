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دراسة: العدس أقوى محارب لـ “ارتفاع ضغط الدم”

http://almnatiq.net/?p=552670
المناطق - وكالات

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن العدس يمكن أن يقاوم ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

وكشفت تجربة على الفئران أن العدس يمكن أن يخفض ضغط الدم الذي يرتفع مع تقدم العمر، حيث أشار الباحثون إلى أن ارتفاع ضغط الدم ، هو قاتل صامت ويمكن أن يؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب.

لكن الدراسة التي أجرتها جامعة مانيتوبا الكندية أعطت الأمل في طريقة رخيصة وسهلة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم، حيث اكتشف العلماء أيضا أن تناول العدس يمكن أن يمنع الانخفاضات في صحة الأوعية الدموية.

وقدمت هذه النتائج في المؤتمر السنوي لجمعية القلب الأمريكية. التى عقدت في دالاس.

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