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الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها

الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها
http://almnatiq.net/?p=552679
عادل الزهراني - المناطق

ناشدت الطفلة وصايف، الجهات المعنية، بالتوجيه بعلاجها أو إحالتها إلى مستشفى متخصص في مثل حالتها داخل السعودية أو خارجها، إذ أنها ولدت بشكل طبيعي غير أنه طرأ تورم في أحد القدمين يزداد يوما بعد يوم، دون وجود علاج لها.

وقال عم الطفلة: وُلِدَت وصايف بشكل طبيعي ولم تعانِ من أي مرض، لكن اكتشفنا أن لديها عيب خلقي في قدمها وراجعنا العديد من المستشفيات في منطقة عسير ابتداء من مستشفى عسير المركزي الى مستشفى ابها للولادة الى مستشفى الخميس للولادة إلى المستشفى الألماني لتشخيص الحالة، ولم يتمكنوا من معرفة الأسباب.

وأضاف أن قدمها زاد تورمها بشكل مخيف، فتم إحالتها الى المستشفيات المتقدمة في المملكة لكن للاسف أغلب المستشفيات رفضوا استقبالها و البعض الآخر تعذر.

وتابع، في الأخير حصلت على موافقة من مدينة الملك سعود الطبية بالمراجعة في 13/8/2018 أي بعد 6 أشهر من الآن وقدم الطفلة نموها في ازدياد.

وناشد عبر المناطق المعنيين في وزارة الصحة النظر في حالتها وقبولها والكشف عليها، لأن التأخير ليس من صالح حالتها.

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