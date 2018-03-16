احدث الأخبار

كفيف يحضر في معرض الرياض الدولي للكتاب بلغة برايل
منطقة الرياض
 بالفيديو.. جمعية الثقافة والفنون تعرض إبداعات الشباب في معرض الرياض الدولي للكتاب
منطقة الرياض
 (القباع ) يكرم الفائزين بجائزة محافظة الليث للإبداع في دورتها الأولى
منطقة مكة المكرمة
 فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية
أبرز المواد
 الطفلة وصايف تناشد الجهات المعنية التوجيه بعلاجها
أبرز المواد
 أدلة دامغة تتيح ملاحقة قطر.. وتحذير من “مثلث الخطر”
أبرز المواد
 دراسة: العدس أقوى محارب لـ “ارتفاع ضغط الدم”
أبرز المواد
 باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية
أبرز المواد
 9 حالات إصاباتها ما بين خطيرة ومتوسطة نتيجة حادث ببريدة‏
أبرز المواد
 الإنذار المبكر يصدر تنبيهات متقدمة بشأن هطول أمطار على عدة مناطق بالمملكة اليوم
أبرز المواد
 تركيا: لن نسلم عفرين إلى الأسد
أبرز المواد
 بالفيديو: «روبوت» يقود طابور الصباح في مدرسة سعودية
أبرز المواد
في إطار تسوية .. الحكومة قد تستحوذ على 35% من أسهم مجموعة بن لادن

في إطار تسوية .. الحكومة قد تستحوذ على 35% من أسهم مجموعة بن لادن

أبرز المواد
“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

أبرز المواد
ولي العهد : إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل ذات الشيء في أسرع وقت ممكن

ولي العهد : إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنفعل ذات الشيء في أسرع وقت ممكن

أبرز المواد
توصية بـ “الشورى” لتأخير صلاة العشاء ساعتين بعد المغرب.. وهكذا برر الأعضاء مطلبهم!

توصية بـ “الشورى” لتأخير صلاة العشاء ساعتين بعد المغرب.. وهكذا برر الأعضاء مطلبهم!

أبرز المواد

بالفيديو.. جمعية الثقافة والفنون تعرض إبداعات الشباب في معرض الرياض الدولي للكتاب

بالفيديو.. جمعية الثقافة والفنون تعرض إبداعات الشباب في معرض الرياض الدولي للكتاب
http://almnatiq.net/?p=552686
المناطق : سليمان الدخيل

تحدثت نورة المحروقي للمناطق عن حضور جمعية الثقافة والفنون في معرض الرياض الدولي للكتاب، وقالت إن الجمعية تتبنى وتدعم كل الإبداع من الفنون والثقافة لكل من الجنسين الشباب والشابات في إطار دعم تلك الهوايات في محاولة لإثبات تواجدهم في المجتمع وتنامي لتلك الهوايات الثقافية من فنون جميلة في جميع قنواتها.

واضافت أن الهدف الرئيسي من مشاركة جمعية الثقافة والفنون بالرياض في فعاليات المعرض هي من أجل تقديم الإبداعات وعرضها للزوار من إنتاج وإبداع منتسبي الجمعية ، من فنون تشكيلية وغيرها في نطاق كبير من كل الهوايات والإبداع الثقافي وجميع الفنون.

كما أشارت المحروقي أن الجمعية تحتاج إلى دعم كبير إعلامي لدعم الجهود من منتسبيها لنشر فنونهم الجميلة والتي هي من ذائقة المجتمع وإليه ، وأن الجمعية وقفت إلى جانب كل المبدعين وبقيت صامدة منذُ زمن طويل بجهود القائمين لدفع دفة الجمعية نحو التفوق في كل مجالات الفنون.

روابط ذات صلة

كفيف يحضر في معرض الرياض الدولي للكتاب بلغة برايل

كفيف يحضر في معرض الرياض الدولي للكتاب بلغة برايل
فريق طبي بمستشفى السليل ينجح في إجراء استئصال الزائدة الدودية بالمنظار

فريق طبي بمستشفى السليل ينجح في إجراء استئصال الزائدة الدودية بالمنظار
اختتام برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات

اختتام برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*