بالفيديو.. جمعية الثقافة والفنون تعرض إبداعات الشباب في معرض الرياض الدولي للكتاب

المناطق : سليمان الدخيل

تحدثت نورة المحروقي للمناطق عن حضور جمعية الثقافة والفنون في معرض الرياض الدولي للكتاب، وقالت إن الجمعية تتبنى وتدعم كل الإبداع من الفنون والثقافة لكل من الجنسين الشباب والشابات في إطار دعم تلك الهوايات في محاولة لإثبات تواجدهم في المجتمع وتنامي لتلك الهوايات الثقافية من فنون جميلة في جميع قنواتها.

واضافت أن الهدف الرئيسي من مشاركة جمعية الثقافة والفنون بالرياض في فعاليات المعرض هي من أجل تقديم الإبداعات وعرضها للزوار من إنتاج وإبداع منتسبي الجمعية ، من فنون تشكيلية وغيرها في نطاق كبير من كل الهوايات والإبداع الثقافي وجميع الفنون.

كما أشارت المحروقي أن الجمعية تحتاج إلى دعم كبير إعلامي لدعم الجهود من منتسبيها لنشر فنونهم الجميلة والتي هي من ذائقة المجتمع وإليه ، وأن الجمعية وقفت إلى جانب كل المبدعين وبقيت صامدة منذُ زمن طويل بجهود القائمين لدفع دفة الجمعية نحو التفوق في كل مجالات الفنون.