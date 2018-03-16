كفيف يحضر في معرض الرياض الدولي للكتاب بلغة برايل

المناطق : سليمان الدخيل

أوضح ماجد المعلم من جمعية كفيف في ركن مبادرة القارئ المتجول بأن الجمعية تشارك للمرة الخامسة على التوالي ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب حيث يسعى مجموعة من المتطوعين والمتطوعات لخدمة المكفوفين بحيث يكون عينه المبصرة في أروقة المعرض باصطحابه لتقديم شروحات عن المعرض ومكوناته.

وقدم المعلم شرحا مبسطا عن بعض الأدوات الترفيهية للمكفوفين من لعبة X و O ولعبة البلوت ولعبة الأونو ولعبة المكعبات وكذلك بعض الأدوات المستخدمة كساعة اليد الخاصة للمكفوفين وتعليم لغة برايل لطريقة قراءة الكتب.