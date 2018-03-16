احدث الأخبار

الشيخ مشرف بن مطلق في ذمة الله
مجتمع المناطق
 خطيب وإمام المسجد النبوي : فلاح الإنسان وسعادته في التحكم في نفسه وحفظها من الشهوات والمنكرات
أبرز المواد
 متطوعون يدفعون عربات ذوي الإعاقة داخل معرض الرياض الدولي للكتاب
فيديو المناطق
 السياحة تنظم ورشة عمل لتأهيل وتطوير قرية ذي عين التراثية بالباحة
منطقة الباحة
 مواجهات نارية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
أبرز المواد
 مقتل جميع طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق
أبرز المواد
 تصميم طائرة مكوكية فرط صوتية للمملكة
أبرز المواد
 أكثر من “16” عنوان تصدرت أخبار مهرجان المعرفة والترفيه الشهر الماضي
منطقة الرياض
 فاعوري الأردن للمرة العاشرة في معرض الرياض للكتاب يتحدث للمناطق
أبرز المواد
 ‏وزير البيئة يطلق مجموعة من ظباء الإدمي بمحمية محازة الصيد
أبرز المواد
 “هيئة الاستثمار” و “العمل ” تعلنان فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدم وتأجير العمالة المنزلية لرفع مستوى التنافسية
أبرز المواد
 إمام وخطيب المسجد الحرام: رعاية كبار السن من أعظم القرب إلى الله
أبرز المواد
“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

“الأمن العام” يصدر بيانا بشأن قيام رجل أمن بتصوير وتفحص محتويات حافلة نادي الهلال .. فيديو

أبرز المواد
في إطار تسوية .. الحكومة قد تستحوذ على 35% من أسهم مجموعة بن لادن

في إطار تسوية .. الحكومة قد تستحوذ على 35% من أسهم مجموعة بن لادن

أبرز المواد
باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

باعتراف كلينتون المملكة أفشلت مخططات أمريكا لتقسيم الدول العربية

أبرز المواد
تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

تفاصيل «3055» وظيفة شاغرة للرجال والنساء

أبرز المواد

‏وزير البيئة يطلق مجموعة من ظباء الإدمي بمحمية محازة الصيد

‏وزير البيئة يطلق مجموعة من ظباء الإدمي بمحمية محازة الصيد
http://almnatiq.net/?p=552713
المناطق - واس

اطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن الفضلي،أمس مجموعة من ” ظباء الإدمي ” في محمية محازة الصيد بشرق الطائف خلال زيارته أمس .
واستمع معاليه إلى شرح من معالي رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية المكلف الدكتور خليل الثقفي ونائب رئيس الهيئة الدكتور هاني تطواني ،عن المحمية وبرامج التوطين بها منذ تأسيسها التي تضم برامج توطين المها العربي وظباء الريم والإدمي والأرانب البرية وطيور الحبارى والنعام .
وتجول المهندس الفضلي في المحمية وشاهد قطعان من المها العربي والظباء وعدد من النسور المستوطنه بالمحمية.
من جهة أخرى زار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف‏،واستمع لشرح من مدير المركز أحمد البوق عن المركز وبرامج الإكثار التي يعمل عليها ،مطلعاً على برامج إكثار ” المها العربي ” والنمر العربي وطيور الحبارى والنعام .
يذكر ان محمية محازة الصيد تبلغ مساحتها 2553 كيلو متراً مربّعا ،وأعلنت المنطقة محمية ثم أحيطت بسياج يبلغ محيطه 220 كيلو متراً لتكون مختبراً طبيعياً لعمل تجارب إعادة توطين الأنواع الحيوانية الفطرية المتوطنة، وساعد السياج على صون الغطاء النباتي الذي
كان على وشك الانقراض حتى أصبحت المحمية زاخرة بنباتات وحشائش حولية وموسمية.

روابط ذات صلة

خطيب وإمام المسجد النبوي : فلاح الإنسان وسعادته في التحكم في نفسه وحفظها من الشهوات والمنكرات

خطيب وإمام المسجد النبوي : فلاح الإنسان وسعادته في التحكم في نفسه وحفظها من الشهوات والمنكرات
مواجهات نارية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

مواجهات نارية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
مقتل جميع طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

مقتل جميع طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت في العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*