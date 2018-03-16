أكثر من “16” عنوان تصدرت أخبار مهرجان المعرفة والترفيه الشهر الماضي

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تصدرت اكثر من ١٦ عنوان اخبار مهرجان المعرفة والترفيه الذي تنضمة مديرية مكافحة المخدرات بجدة واهمها عن الخيمة الذكية والمعرض المصاحب لها والدورات التدريبية للكبار والاطفال وحديقة الحيوان والخيمة التسويقية والالعاب الكهربائية و الالكترونية والفورمولا وزيارات المسؤولين والاعلاميين والطلاب والطالبات ونجوم السوشال ميديا ونجوم الاذاعة وكرة القدم ، ومن العناوين نرصد ١٦ عنوان كالتالي :

مسرحية “غابة السعادة” مساء اليوم الخميس بمهرجان ارض المعرفة والترفيه بكورنيش جدة ارض المعرفة والترفيه تفتح ابوابها لطلاب المدارس لتستقبل يوميا 600 طالب وطالبة ارض المعرفة تستقبل بدأ من اليوم الاحد اكثر من ١٠.٠٠٠ طالب وطالبة مهرجان ارض المعرفة والترفيه يبدأ الاحد القادم استقبال ١٢.٠٠٠ طالب وطالبة مسرح ارض المعرفة يقدم رساله هادفة ان الخير دائما ينتصر دور الخيمة الذكية بمهرجان المعرفة في الحد من انتشار المخدرات

ارض المعرفة تستقبل بدأ من يوم غدا الاحد اكثر من ١٢،٠٠٠ طالب وطالبة مسرح ارض المعرفة والترفية بكورنيش جدة يستضيف ابطال المملكة للتايكوندو مديرية المخدرات بمكة تدرِّب 1550 طفلاً ليكونوا قدوة مجتمعية بالخيمة الذكية

اهمية دورة اسس الوقاية من المخدرات في الحد من انتشارها الخيمة الذكية بأرض المعرفة والترفيه تستقبل أول دفعة من الطالبات لمكافحة المخدرات أرض المعرفة والترفيه تستقبل في خيمتها الذكية أول دفعة من الطالبات لمكافحة المخدرات

دورة الوقاية من المخدرات في ارض المعرفة تعطى فكرة عن جهود الدولة في محاربة ظاهرة المخدرات المملكة تحقق نقلة نوعية في مكافحة المخدرات في ارض المعرفه والترفيه

مهرجان المعرفة يستقطب العديد من الفرق للترفيه عن الزوار مهرجان المعرفة يستمر في استقبال الزوار و تقديم فعالياته على كورنيش جدة.