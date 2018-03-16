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أكثر من “16” عنوان تصدرت أخبار مهرجان المعرفة والترفيه الشهر الماضي

أكثر من “16” عنوان تصدرت أخبار مهرجان المعرفة والترفيه الشهر الماضي
http://almnatiq.net/?p=552722
المناطق-الرياض

تصدرت اكثر من ١٦ عنوان اخبار مهرجان المعرفة والترفيه الذي تنضمة مديرية مكافحة المخدرات بجدة واهمها عن الخيمة الذكية والمعرض المصاحب لها والدورات التدريبية للكبار والاطفال وحديقة الحيوان والخيمة التسويقية  والالعاب الكهربائية و الالكترونية والفورمولا  وزيارات المسؤولين والاعلاميين والطلاب والطالبات ونجوم السوشال ميديا ونجوم الاذاعة وكرة القدم  ، ومن العناوين نرصد ١٦ عنوان كالتالي :

مسرحية “غابة السعادة” مساء اليوم الخميس بمهرجان ارض المعرفة والترفيه بكورنيش جدة ارض المعرفة والترفيه تفتح ابوابها لطلاب المدارس لتستقبل يوميا 600 طالب وطالبة ارض المعرفة تستقبل بدأ من اليوم الاحد اكثر من  ١٠.٠٠٠ طالب وطالبة مهرجان ارض المعرفة والترفيه يبدأ الاحد القادم استقبال ١٢.٠٠٠ طالب وطالبة مسرح ارض المعرفة يقدم رساله هادفة ان الخير دائما ينتصر دور الخيمة الذكية بمهرجان المعرفة في الحد من انتشار المخدرات

 ارض المعرفة تستقبل بدأ من يوم غدا الاحد اكثر من  ١٢،٠٠٠ طالب وطالبة مسرح ارض المعرفة والترفية بكورنيش جدة يستضيف ابطال المملكة للتايكوندو مديرية المخدرات بمكة تدرِّب 1550 طفلاً ليكونوا قدوة مجتمعية بالخيمة الذكية

 اهمية دورة اسس الوقاية من المخدرات في الحد من انتشارها الخيمة الذكية بأرض المعرفة والترفيه تستقبل أول دفعة من الطالبات لمكافحة المخدرات أرض المعرفة والترفيه تستقبل في خيمتها الذكية أول دفعة من الطالبات لمكافحة المخدرات

 دورة الوقاية من المخدرات في ارض المعرفة  تعطى فكرة عن جهود الدولة  في محاربة ظاهرة المخدرات المملكة تحقق نقلة نوعية في مكافحة المخدرات في ارض المعرفه والترفيه

 مهرجان المعرفة يستقطب العديد من الفرق للترفيه عن الزوار مهرجان المعرفة يستمر في استقبال الزوار و تقديم فعالياته على كورنيش جدة.

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