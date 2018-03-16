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تصميم طائرة مكوكية فرط صوتية للمملكة

تصميم طائرة مكوكية فرط صوتية للمملكة
أوكرانيا تصمم طائرة فرط صوتية من دون طيار لصالح السعودية
http://almnatiq.net/?p=552725
المناطق - وكالات

يعمل مكتب التصاميم “يوجني” في مدينة دينبر الأوكرانية على تصميم طائرة مكوكية من دون طيار لصالح المملكة السعودية، تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وذكرت مجلة Popular Mechanics الأمريكية هذا الخبر نقلا عن مصادر في قطاع الصواريخ والفضاء في أوكرانيا.

ويتضمن مشروع النظام الفضائي إطلاق صاروخ مداري يحمل طائرة من دون طيار، وزنها 30 طنا بسرعة فرطية. ويجب أن تنفصل هذه الطائرة عن الصاروخ على ارتفاع 25-30 كلم عندما يحلق بسرعة تعادل 4-6 أضعاف سرعة الصوت، بزاوية 40-50 درجة عن الأفق. ويفترض أن تطلق هذه المنظومة أقمارا اصطناعية يزيد وزنها على 100 كلغم على ارتفاع حوالي 500 كلم.

وتشير المجلة إلى أن الطائرة من دون طيار يجب أن تحصل على محرك صاروخي نفاث، يبدأ العمل بعد أن تصل سرعة الطائرة إلى الحدود معينة.

 

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