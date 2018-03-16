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مواجهات نارية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

مواجهات نارية في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=552731
المناطق - الرياض

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2017، التي أقيمت اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات من العيار الثقيل.

وأوقعت القرعة حامل اللقب ريال مدريد الإسباني بمواجهة يوفنتوس الإيطالي في لقاء ثأري لأن فريق السيدة العجوز خسر لقب النسخة الماضية أمام الميرينغي في النهائي، بينما اصطدم برشلونة الإسباني بروما الإيطالي، وإشبيلية الإسباني ببايرن ميونيخ الألماني، فيما يلعب ليفربول أمام مانشستر سيتي في مواجهة إنجليزية خالصة.

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وأجري السحب لفرق دور الثمانية بنظام القرعة المفتوحة، الذي لا يعتمد على تصنيف أي فريق ولا يمنع مواجهة فريقين من نفس البلد مع بعضهما البعض، وحسم إقامة مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي تم سحب اسمه، قبل منافسه، خلال مراسم القرعة.

وبالنسبة لمواعيد مباريات ربع النهائي، فستقام مواجهات الذهاب في الثالث والرابع من أبريل القادم، على أن تقام مباريات الإياب في الـ10 والـ11 منه.

وتسحب قرعة نصف النهائي في 13 أبريل على أن تقام المباريات في 24 و25 أبريل ذهابا و1 و2 مايو إيابا، فيما تقام المباراة النهائية في العاصمة الأوكرانية كييف في 26 مايو القادم.

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